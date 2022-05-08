حائل 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة ‏حائل بصالة الاستقبالات الرئيسية , بالإمارة اليوم , وكلاء ومديري العموم ومديري ‏الإدارات والأقسام ومنسوبي الإمارة , الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة عيد الفطر ‏المبارك , بحضور وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ .‏وبادلهم سموه التهنئة بهذه المناسبة سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الجميع باليمن ‏والخير, منوهاً بالخطوات التطويرية الشاملة لإمارات المناطق التي تسير أعمالها ‏بشكل تصاعدي ملموس بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ‏آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - , مشيداً بمتابعة سمو وزير الداخلية .‏وثمن سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد ‏الجهود المبذولة من منسوبي الإمارة والحرص على ‏إنجاز المعاملات , حاثاً على مضاعفة الجهود والتفاني بشكل أكبر في خدمة ‏المراجعين .‏من جهته أكد وكيل إمارة منطقة حائل حرصه وجميع منسوبي الإمارة على العمل بروح الفريق ‏الواحد لتنفيذ توجيهات سموه للوصول بالأداء إلى مستويات أعلى بإذن الله . ‏‏// انتهـى /14:47ت م0071