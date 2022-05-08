عام / سمو أمير حائل يستقبل وكلاء ومنسوبي الإمارة
الأحد 1443/10/7 هـ الموافق 2022/05/08 م واس
حائل 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بصالة الاستقبالات الرئيسية , بالإمارة اليوم , وكلاء ومديري العموم ومديري الإدارات والأقسام ومنسوبي الإمارة , الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة عيد الفطر المبارك , بحضور وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ .
وبادلهم سموه التهنئة بهذه المناسبة سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الجميع باليمن والخير, منوهاً بالخطوات التطويرية الشاملة لإمارات المناطق التي تسير أعمالها بشكل تصاعدي ملموس بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - , مشيداً بمتابعة سمو وزير الداخلية .
وثمن سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد الجهود المبذولة من منسوبي الإمارة والحرص على إنجاز المعاملات , حاثاً على مضاعفة الجهود والتفاني بشكل أكبر في خدمة المراجعين .
من جهته أكد وكيل إمارة منطقة حائل حرصه وجميع منسوبي الإمارة على العمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ توجيهات سموه للوصول بالأداء إلى مستويات أعلى بإذن الله .
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14:47ت م
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