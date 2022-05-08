القاهرة 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واسعقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماعًا لمناقشة النظام الأساسي للصندوق الأفريقي العربي المشترك للحد من مخاطر الكوارث، برئاسة تونس الرئيس الحالي للقمة العربية.وأفادت نائبة مدير إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث بالجامعة العربية السفيرة شهيرة وهبي في تصريح اليوم، بأن الاجتماع ناقش ملاحظات الدول حول مسودة النظام الأساسي للصندوق الأفريقي العربي المشترك للحد من مخاطر الكوارث.وأضافت أن الاجتماع أعدّ تقريرًا بشأن الخطوات المستقبلية لاعتماد مسودة النظام الأساسي للصندوق الأفريقي العربي المشترك للحد من مخاطر الكوارث، والتوصيات التي ستُرفع لاجتماع الدورة الرابعة لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث المقرر عقده غدًا بالجامعة العربية.// انتهى //14:52ت م0072