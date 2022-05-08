الرياض 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واستشارك جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في عدة ورش عمل رئيسية ضمن برنامج الجلسات وورش العمل الخاصة بالمؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 الذي تنظّمه وزارة التعليم برعاية ماسية من الجامعة بعنوان (التعليم في مواجهة الأزمات: الفرص والتحديات)، وذلك خلال الفترة من (8 – 11 مايو 2022م)، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.وتأتي مشاركة الجامعة في ورش العمل استجابة لمنطلقات ومحاور خطتها الإستراتيجية الجديدة ضمن رعايتها للمؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 واستمرارًا ودعمًا لتجربة الجامعة المتميزة في مجال تطوير وزيادة فضاء المشاركات العلمية وتجويد الأوراق البحثية وتعزيز مخرجات البحث العلمي في خدمة المجتمع.ويشهد المؤتمر مشاركة الجامعة في ورشة العمل الأولى بعنوان (جائحة كورونا المستجد في البحث العلمي: التداعيات والاستثمار)، مستعرضة تداعيات جائحة كورونا المستجد على البحث العلمي وفرص الاستثمار في أبحاث كورونا المستجد وآفاق البحث العلمي فيما بعد الجائحة مستخلصًا أبرز النتائج والدروس والتوصيات.وتناقش الورشة الثانية دور تقنية المعلومات في إدارة الأزمات على اختلاف مستوياتها، مسلّطًا الضوء على التقنيات الحديثة ودوره كممكنات فعالة في إدارة الأزمات بجميع مراحلها بدءاً من التنبؤ ووصولاً إلى مرحلة التعافي والتعلم من الأزمات.وفي الورشة الثالثة بعنوان (دور الابتكار وريادة الأعمال في إدارة الأزمات) تتناول توصيفات العلاقة بين الابتكار وريادة الأعمال من جهة وعلاقتهما بالأزمات من جهة أخرى والأساليب الابتكارية لحل الأزمات مستعرضة أمثلة لمشاريع ابتكارية ريادية أدارت أزمات عالمية ومحلية.والورشة الرابعة بعنوان (مستقبل التوجهات الإستراتيجية للمؤسسات الأكاديمية لمواجهة المخاطر والأزمات)، لاستعراض عددًا من المنهجيات الدولية في تطوير منظومة التعليم العالي متناولة تجربة الجامعة ضمن إطار عمل خطتها الإستراتيجية 2025 وأثر التوجهات الإستراتيجية للجامعات في مواجهة المخاطر والأزمات مثل أزمة كورونا وأثرها على الوسط الأكاديمي.// انتهى //14:52ت م0073