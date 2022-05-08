تبوك 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واسأعلن مجلس إدارة "شركة نيوم للهيدروجين الأخضر" (NGHC) عن تعيين ديفيد إدموندسن رئيساً تنفيذياً للشركة، والتي أطلقت مؤخراً ضمن الشركات التابعة لنيوم للإسهام في تنفيذ خطط نيوم الإستراتيجية التي تعكس شموليتها ورؤيتها المستقبلية.وتُعد "شركة نيوم للهيدروجين الأخضر"، نتاج تحالف الشركات الثلاث: "نيوم" و "أكوا باور" و "إير برودكتس"، حيث يعد الهدف الرئيسي للشركة إنشاء أكبر مصنع في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالاعتماد على الطاقة المتجددة بحلول عام 2026، كما ستتم الاستفادة من الهيدروجين الأخضر المنتج في تزويد المركبات الكهربائية في نيوم بالوقود، ليكون الهيدروجين الأخضر ضمن مجموعة حلول مختلفة للطاقة النظيفة التي تسعى نيوم لاعتمادها.من جهته، قال الرئيس التنفيذي لنيوم رئيس مجلس إدارة شركة نيوم للهيدروجين الأخضر المهندس نظمي النصر: "نتطلع للانطلاق بخطى واضحة لتحقيق نقلة نوعية في سوق الطاقة العالمي، وإنشاء اقتصاد دائري مع الحفاظ على معايير الاستدامة والعمل على تحقيق وفرة في الموارد، بالتوازن مع الطبيعة، لبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة، ولا يمكن أن يتحقق هذا إلا من خلال قيادات مؤهلة تعمل على تحقيق كل ذلك، ويأتي تعيين ديفيد إدموندسن لقيادة مرحلة تأسيس الشركة التي تعمل على إنشاء أكبر مصنع في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والذي سينتج 1.2 مليون طن من الهيدروجين سنوياً".يُذكر أن مسيرة "إدموندسن" المهنية استمرت في شركة إير بردوكتس لأكثر من 34 عاماً تولى خلالها مناصب قيادية متنوعة حول العالم في قطاعات الهندسة وإنتاج الغاز، من بينها منطقة الشرق الأوسط. وتركزت مهام عمله الأخيرة مع الشركة في منصب نائب الرئيس للتحول وكذلك نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمشروع جازان لإنتاج الغاز، ويحمل درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة ليفربول، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة كينغستون.// انتهى //15:05ت م0076