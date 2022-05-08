الدمام 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واستشارك جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، الذي تنظمه وزارة التعليم بمدينة الرياض خلال الفترة من 7 إلى 10 شوال الجاري، من خلال جناح الجامعة المخصص داخل المعرض.ويستعرض الجناح معلومات عن الجامعة، وآلية القبول والتسجيل والدراسة بها، والتعرف علي المسارات والكليات المتاحة، وكذلك البرامج المتاحة للدراسات العليا، كما يقدم العديد من الكتيبات والنشرات الخاصة بالمنح الداخلية وقبول الطلبة الدوليين والتحويل إلى الجامعة، والطالب الزائر، ودليل القبول والتخصصات المتاحة والبرامج الأكاديمية الأخرى، وأبرز إنجازات الجامعة في الاعتمادات الأكاديمية، والبحث العلمي وبراءات الاختراع التي حصلت عليها.ويعد المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم من أبرز المؤتمرات في مجال التعليم، ويمثل حراكًا علميًا معرفيًا عالميًا، وفرصة لتأسيس تعاون متبادل وشراكات تتكامل في خدمة بناء المجتمع المعرفي وعالمية التعليم.// انتهى //15:14ت م0077