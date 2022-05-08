القاهرة 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واسعقد وزير الخارجية المصري سامح شكري‬ -الرئيس المعين للدورة الـ (27) لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ- جلسة مباحثات اليوم مع السكرتير العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس الذي يزور القاهرة حاليًا.وتناولت المباحثات تداعيات تغير المناخ وآليات التكيف معها، فضلاً عن مناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، في ضوء استضافة مصر للدورة الـ (27) لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.// انتهى //15:25ت م0079