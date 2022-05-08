الرياض 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واسأقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال والإنسانية بمقره في الرياض اليوم حفل معايدة لمنسوبيه بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة وعدد من قيادات المركز.وقدم الدكتور الربيعة التهنئة لمنسوبي ومنسوبات المركز ، مقدما شكره لهم على ما يقومون به من جهود وأعمال ومبادرات جعلت مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أيقونة وعلامة فارقة ، مؤكدًا أن المركز استطاع أن يصل إلى أكثر من 80 دولة حول العالم وأن يكون مثلاً يحتذى به على مستوى العالم في العمل الإنسانيوشدد معاليه على أهمية السعي نحو تطوير العمل الإنساني وتقديم مبادرات وأفكار جديدة في هذا الجانب، وخاصة في ظل الاحتياج الإنساني المتزايد، التي تُضاعف المسؤولية على المنظمات الإنسانية وفي مقدمتها مركز الملك سلمان للإغاثة.// انتهى //15:31ت م0080