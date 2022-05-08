الرياض 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واسشاركت الجامعة السعودية الإلكترونية في أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022م، الذي تنظمه وزارة التعليم خلال المدة من 7 إلى 10 شوال الجاري، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، من خلال جناح خاص للتعريف بالجامعة ورؤيتها ورسالتها، وخطتها الإستراتيجية وأنشطتها وبرامجها الأكاديمية وتخصصاتها.وستقدّم رئيسة الجامعة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي يوم غدٍ -ضمن فعاليات المؤتمر- ورقة علمية بعنوان: التعليم المدمج: نحو التحول في التعليم، وذلك خلال الجلسة الثانية "التعلم الإلكتروني في المملكة: رؤية دولية".وتستعرض الجامعة ضمن جناحها عددًا من التقنيات المتميزة التي تعتمدها، ومنها تقنية "التعلم التكيفي" التي تستخدمها الجامعة ضمن دبلوم اللغة الإنجليزية، حيث يتم من خلالها تكييف المحتوى التعليمي وطريق تقديمة حسب قدرات الطلبة، كما تعرض تقنية "المراقب الذكي" الذي تستخدمه الجامعة في الاختبارات الإلكترونية، بغرض مراقبة الطلبة في الاختبارات الإلكترونية، إلى جانب عرض لنظام إلكتروني يعمل على تحليل البيانات للطلبة المقبولين بالجامعة، ونظام يستعرض طريقة استخدام لغة الآلة في تحليل تعليقات وملاحظات الطلبة.وبيّنت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية أن مشاركة الجامعة في المؤتمر والمعرض الدولي تأتي انطلاقًا من حرصها على تطور العملية التعليمية حول العالم، من خلال تبادل الخبرات مع المؤسسات التعليمية المحلية والعالمية، والتعرف على التجارب الرائدة في مجال التعليم.‏‎وقالت: "إن جهود وزارة التعليم واضحة للعيان وهو ما يتمثل في الوقت الحالي بإقامة المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022م، الذي يأتي امتدادًا لجهود الوزارة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء إنسان المستقبل، والإسهام في تنمية المجتمع"، مبيّنةً أن المؤتمر يُعدّ فرصة لجميع الجهات المشاركة في بناء شراكات متفرقة مع مختلف المؤسسات التعليمية حول العالم.// انتهى //15:40ت م0081