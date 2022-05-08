الرياض 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واسنظم ديوان المظالم في مقر بالرياض اليوم , حفل معايدة واستقبال لمنسوبيه بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، بحضور معالي رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف ومعالي رئيس المحكمة العليا ونائبيه وعدد من قضاة ومنسوبي الديوان.وبادلهم معالي رئيس ديوان المظالم التهاني بهذه المناسبة ؛ سائلًا المولى أن يتقبل من الجميع الصيام وصالح الأعمال.وحثهم على مضاعفة الجهود فيما أوكل إليهم من مهام وأعمال , منوها بما تحقق لديوان المظالم من تنامي وإنجاز ملحوظ خلال الفترات الماضية.// انتهى //16:02ت م0083