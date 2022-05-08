الرياض 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واستشارك الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في "المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم" الذي تنظمه وزارة التعليم خلال المدة من 8 حتى 11 مايو 2022م بمدينة الرياض، لاستعراض الفُرص المتاحة لتطوير التعليم في المملكة ومحفزات الاستثمار فيه، كذلك التعريف بالحلول التي تُسهم في تجاوز الأزمات والتحديات التي تواجه منظومة التعليم ودعم كفاءة مؤسساته وتعزيز مخرجاته.وتهدف الهيئة خلال مشاركتها بالمعرض إلى التعريف بجهود الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني في تأهيل وبناء الكوادر والقدرات الوطنية المتخصصة في قطاع الأمن السيبراني لسد الاحتياج الوطني في مجالاته الواعدة والمتنوعة، واستعراض برامج الهيئة المنفذة لإعداد كوادر الأمن السيبراني وتطويرها، ويأتي منها إصدار الإطار السعودي للتعليم العالي في الأمن السيبراني (سايبر-التعليم) والإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني (سيوف)، إذ يمثل قطاع التعليم أحد أهم المجالات التي توليها الهيئة عناية فائقة لما يشكله من أهمية بالغة في تنمية القدرات البشرية في مجالات الأمن السيبراني بالتكامل مع القطاعين الحكومي والخاص.وسيتيح جناح الهيئة المشارك في المعرض الاطلاع على مبادرات الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني التي أسهمت منذ إنشائها في تأهيل وتمكين منسوبي الجهات الوطنية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمِهَن الأمن السيبراني بهدف الوصول لفضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق، يمكّن النمو والازدهار.// انتهى //16:08ت م0084