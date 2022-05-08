الرياض 7 شوال 1443 الموافق 8 مايو 2022 واس.عقد مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية اليوم اجتماعه الأول في دورته 2022- 2026، بحضور معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي.وفي بداية الاجتماع هنأ الغانمي، رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية على الثقة الكبيرة التي منحها لهم القطاع التعاوني من خلال صناديق الاقتراع والانتخابات التي جرت في جميع المناطق، كما هنأ الأعضاء الذين تم ترشيحهم من الوزارات ذات العلاقة، متمنياً لهم التوفيق والسداد في تحقيق تطلعات القطاع التعاوني والنهوض به نحو آفاق أرحب.من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية الدكتور عبدالله بن كدمان أن المجلس سيواصل مسيرته في دعم القطاع التعاوني والجمعيات التعاونية من أجل النهوض بها وتمكينها لتؤدي الدور المنوط بها وتساهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني.وناقش الإجتماع العديد من الملفات المهمة أبرزها استحداث ثمان لجان جديدة يأتي في مقدمتها لجنة التسويق والشراكات ولجنة التمويل التعاوني ولجنة التحول التقني، كما ناقش الاجتماع خطة المجلس للدورة الحالية والاستراتيجية التي تم اعتمادها بهدف دعم وتمكين الجمعيات التعاونية في كافة المراحل التأسيسية والتشغيلية وحتى في مراحل التعثر، إلى جانب الاستمرار في نشر ثقافة العمل التعاوني وإقامة شراكات فعالة لصالح تطوير القطاع التعاوني في المملكة وطرق كل المجالات الحيوية وأبرزها الرعاية الصحية والزراعة والمواد الاستهلاكية والخدمات والتعليم والإسكان والصناعة والإعلام والرياضة والتقنية والسياحة.يذكر أن التشكيل الجديد لمجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية يضم إضافة نوعية من ذوي الخبرات والاختصاص مما سيكون له الأثر الفعال في تنمية القطاع التعاوني.//انتهى//16:37ت م0085