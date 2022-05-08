الرياض 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ملتقى "تقني الرياض 2022" الذي تنظمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض خلال المدة من 9 إلى 11 شوال الجاري، وذلك بمقر الكلية التقنية للبنين.وسيتضمّن الملتقى تخريج متدربي ومتدربات المنشآت التدريبية بالمنطقة وتكريم المتفوقين الذين حصلوا على مرتبة الشرف الأولى، وعددهم 373 متدرباً ومتدربة، وذلك يوم الأربعاء المقبل بمسرح المؤسسة بالكلية.وسيكون إطلاق الهاكثون التقني في مجالات الروبوتات المتنقلة والأمن السيبراني وتطبيقات الأجهزة الذكية والتصميم الجرافيكي، كما سيقام في مسرح المؤسسة المنتدى التقني الذي سيشارك فيه عدد من الخبراء لتبادل الأفكار والخبرات والمبادرات حول التدريب التقني والمهني، إلى جانب ورش العمل بحضور ممثلين عن القطاع الخاص المحلي والشركات العالمية وعدد من المسؤولين الحكوميين للاستفادة من النتائج والمناقشات، وذلك يومي الثلاثاء والخميس المقبلين، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهرا.كما سيضم "تقني الرياض 2022" كذلك معرضا للتوظيف، والذي يسعي لربط مخرجات التدريب بسوق العمل الراهن وتلبية الشواغر الوظيفية من الخريجين والخريجات لدى جهات القطاع الخاص في جميع مجالات وتخصصات المنشآت التدريبية للبنين والبنات، وإتاحة الفرصة لإجراء المقابلات التجريبية والحصول على عروض فورية للتأهيل والتوظيف، والتعريف بالقدرات والمهارات التي تطلبها مختلف مجالات التوظيف في قطاع الأعمال وتصميم مبادرات وطنية لتعزيز هذه الأهداف بالشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتوقيع شراكات نوعية مع عدة جهات لتوظيف الخريجين.// انتهى //16:49ت م0086