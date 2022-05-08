القاهرة 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 3ر3 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 4ر718 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت 2ر3 مليارات جنيه.وارتفع مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 56ر0% مسجلاً 22ر11109 نقاط، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 37ر0% ليصل إلى 84ر1880 نقطة، وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا الذي أضاف 38ر0% إلى قيمته، ليغلق عند مستوى 02ر2862 نقطة.// انتهى //16:50ت م0087