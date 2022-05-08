ابيدجان 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واستبدأ غدا بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان أعمال الدورة الـ15 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بمشاركة 5000 مشارك من 197 بلدا، بينهم عشرات رؤساء الدول.ويهدف المؤتمر -المنظم لأول مرة في أفريقيا والذي تتواصل أعماله لغاية 20 مايو الجاري- إلى إبراز التداعيات المرتبطة بتغير المناخ وتردي التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي، إلى جانب سعيه إلى تعبئة ما بين 600 مليون دولار ومليار دولار، لاستصلاح الأراضي المتدهورة.وسيبحث المؤتمر تأثير أزمات تغير المناخ وجائحة كوفيد-19 والصراعات والانقلابات على انخفاض الإنتاجية في المناطق الريفية.// انتهى //17:31ت م0090