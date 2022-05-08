طوباس - الخليل 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة مواطنين فلسطينيين من طوباس والخليل.وأفادت مصادر أمنية في الخليل بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين إبراهيم يوسف جوابرة، وإسلام الراعي، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في مخيم العروب وفتشتهما.من جهة أخرى أفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة بأن الاحتلال اعتقل الأسير المحرر محمد رسول عمر دراغمة، والشاب محمود سامر أبو مطاوع أثناء عودتهما من مدينة طوباس أثناء مرورهما على حاجز الحمرا العسكري بالأغوار.// انتهى //17:39ت م0093