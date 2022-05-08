طرابلس 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واسالتقى رئيس مجلس المفوضية الليبية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم بالمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الليبية ستيفاني ويليامز.وبحث الجانبان -وفق وكالة الأنباء الليبية- الدعم الفني والاستشاري الذي تقدمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا للمفوضية لتعزيز جاهزيتها لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية القادمة.كما جرى استعراض الأوضاع السياسية وإجراء الانتخابات في القريب العاجل، ومدى جاهزية المفوضية، وقدرتها على تنفيذ تلك الاستحقاقات خلال المدة القادمة.// انتهى //17:40ت م0094