الرياض 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واستشارك شركة التعدين العربية السعودية "مـعـادن" كراعٍ ذهبي في مؤتمر "إندابا" Investing in African Mining INDABA الذي يُعقد في مدينة كيب تاون في جمهورية جنوب أفريقيا خلال المدة من 9 إلى 12 مايو الجاري.وتتضمن مشاركة مـعـادن جناحاً خاصاً في المعرض المصاحب للمؤتمر، والذي يشارك فيه عدد من شركات التعدين العالمية، حيث يستعرض فريق معادن -القائم على الجناح- الفرص ومجالات الشراكة في مشاريع معادن في المملكة والسعي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.كما ترعى مـعـادن أمسية تستضيفها وزارة الصناعة والثروة المعدنية في اليوم الثاني من المؤتمر تتضمن عدداً من الفعاليات لاستكشاف مستقبل قطاع التعدين في المملكة، وتسليط الضوء على الفرص النوعية والمزايا التنافسية للشراكة والاستثمار المستدام في القطاع.الجدير بالذكر أن المملكة أطلقت مؤخراً مجموعة من المبادرات المهمة؛ لتنمية قطاع التعدين، وتحقيق الاستفادة القصوى من قيمة الثروات المعدنية في المملكة، التي تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار أمريكي، بما في ذلك المعادن التي تضمن الانتقال للطاقة النظيفة.// انتهى //17:41ت م0095