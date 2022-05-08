الرياض 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واس‎شاركت جامعة الملك فيصل في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، الذي تنظمه وزارة التعليم خلال المدة من 8 إلى 11 مايو الجاري بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم يمثل أبرز الفعاليات التعليمية الدولية المتخصصة، الرامية لتحقيق التواصل الفعال وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية، واستثمارها في إثراء البرامج والخطط التعليمية المستقبلية بما يسهم في تطوير منظومة التعليم، ومواجهة تحدياته، والسعي نحو تهيئة بيئة تعليمية عصرية في إطار تعزيز التعاون العالمي.وأكد الدكتور العوهلي أن جامعة الملك فيصل تحرص على المشاركة في هذا المعرض والمؤتمر الدولي لتقديم تجاربها الناجحة، والتعريف بمكتسباتها ومنجزاتها العلمية والبحثية، حيث تشارك الجامعة في أعمال الجلسات العلمية للمؤتمر بتقديم ورقة علمية حول تجارب الجامعات في دعم برنامج تنمية القدرات البشرية وتحقيق الرؤية، كما ستقدم الجامعة ثلاث ورش عمل حول تجربة جامعة الملك فيصل في مجال التركيز الإستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي: الهوية المؤسسية، وفي مجال إستراتيجيات تطوير منظومة البحث العلمي، وفي مجال الابتكار في تصميم البرامج التعليمية.// انتهى //18:11ت م0096