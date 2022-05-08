نجران 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واستشارك جامعة نجران في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم الذي تعقده وزارة التعليم، وانطلقت فعالياته اليوم وتستمر حتى العاشر من شهر شوال الجاري في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، من خلال جناح تستعرض فيه منجزاتها التعليمية خلال السنوات الماضية، وما حصدته من مراكز متقدمة في عدة تصنيفات على جميع الصُّعد، إلى جانب إحصائيات التعلم والتدريب الإلكتروني ومدى الاستجابة للتحديات وتغيرات المستقبل، وأوضح الدكتور صالح الحارثي مدير جناح الجامعة بالمعرض والمتحدث الرسمي للجامعة أن الجناح سيُبرزُ الأدوار الأكاديمية والتدريبية في مختلف الدرجات العلمية التي تقدمها الجامعة، وكذلك الخدمات المجتمعية التي لعبت دورًا بارزًا في جهودها على مستوى المنطقة، كما يعرض الجناح -عبر شاشات العروض المرئية واللوحات الجدارية- مسيرة الجامعة في تطوير برامجها الأكاديمية واستحداثها لبرامج مواكبة لرؤية المملكة 2030؛ لتلبية احتياجات سوق العمل.// انتهى //18:17ت م0097