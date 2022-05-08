عام / الديوان الملكي: خادم الحرمين الشريفين أجرى في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة منظار للقولون كانت النتيجة سليمة ولله الحمد
الأحد 1443/10/7 هـ الموافق 2022/05/08 م واس
جدة 7 شوال 1443هـ الموافق 8 مايو 2022م واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
" بيان من الديوان الملكي "
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ظهر هذا اليوم الأحد 7 شوال 1443هـ، الموافق 8 مايو 2022م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة منظار للقولون، وقد كانت النتيجة سليمة ولله الحمد، وقد قرر الفريق الطبي بقاءه ـ يحفظه الله ـ في المستشفى لبعض الوقت للراحة.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية.
// انتهى //
18:28ت م
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