جدة 7 شوال 1443هـ الموافق 8 مايو 2022م واسصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:" بيان من الديوان الملكي "أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ظهر هذا اليوم الأحد 7 شوال 1443هـ، الموافق 8 مايو 2022م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة منظار للقولون، وقد كانت النتيجة سليمة ولله الحمد، وقد قرر الفريق الطبي بقاءه ـ يحفظه الله ـ في المستشفى لبعض الوقت للراحة.حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية.// انتهى //18:28ت م0098