الرياض 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واسبحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، ، أقامت الأمانة العامة لمجلس التعاون , اليوم , حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك في مقرها الرئيس بالرياض، تبودلت فيها التهاني بهذه المناسبة.ورفع الحجرف باسمه واسم منسوبي الأمانة العامة، التهاني والتبريكات إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله – ولجميع مواطني دول المجلس بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دول المجلس نعمة الأمن والأمان، ويكلل جهود قادتها الكرام لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.وأعرب عن شكره لمنسوبي الأمانة العامة على الجهود التي يقومون بها لأداء المهام والمسؤوليات المكلفين بها لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، متمنياً لهم التوفيق والسداد.حضر حفل المعايدة الأمناء المساعدون وكبار المسؤولين وموظفو وموظفات الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.// انتهى //19:24ت م0101