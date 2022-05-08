الرياض 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واسأقامت المديرية العامة لحرس الحدود، اليوم الأحد، حفل معايدة لمنسوبيها في قاعة سليمان الجارد بمقر المديرية بالرياض، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور مدير عام حرس الحدود المكلف اللواء محمد بن عبدالله الشهري، وجميع منسوبي المديرية من مدنيين وعسكريين.ونقل اللواء الشهري تهاني صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزير بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية لمنسوبي حرس الحدود بمناسبة عيد الفطر المبارك , سائلا الله تعالى أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم، وأن يعيد الله هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والمسرات وهم في صحة وسلامة دائمة، وأن يحفظ الله بلادنا وقادتنا ورجال أمننا وأن يرحم شهداء الواجب ويمنُ على المصابين بالشفاء العاجل، ويديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار وسائر بلاد المسلمين.وجرى خلال الحفل تبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.// انتهى //19:56ت م0102