الرياض 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واسالتقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على هامش المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، اليوم، معالي وزير التربية والتعليم في مملكة البحرين الدكتور ماجد بن علي النعيمي.وبحث معالي الوزير آل الشيخ مع نظيره البحريني، سبل تعزيز التعاون في مجالات التعليم المتنوعة، بما يدفع عجلة التنمية والاقتصاد.وتطرق الجانبان، إلى الدور الكبير الذي يسهم به المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، في تبادل الخبرات واستعراض الفرص والتحديات والأفكار في هذا المجال، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات في التعليم.// انتهى //20:30ت م0103