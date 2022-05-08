طولكرم 7 شوال 1443 هـ الموافق 8 مايو 2022 م واساستشهد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الغاشم، مساء اليوم، جنوب طولكرم.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب محمود سامي خليل عرام بعد إطلاق الاحتلال الغاشم النار عليه قرب حاجز جبارة العسكري جنوب طولكرم.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في طولكرم أن جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز أطلقوا النار بشكل كثيف صوب الشاب عرام بعد اجتيازه إحدى فتحات جدار الفصل والتوسع العنصري، مما أدى لإصابته بجروح خطيرة نقل إثرها إلى مستشفى إسرائيلي، حيث أعلن عن استشهاده.//انتهى//20:54ت م0104