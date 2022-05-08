عام / وزير التعليم يبحث مع نظيره الإماراتي أوجه التعاون في مجالات التعليم المختلفة
الأحد 1443/10/7 هـ الموافق 2022/05/08 م واس
الرياض 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واس
التقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على هامش المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، اليوم، معالي وزير التربية والتعليم في الإمارات العربية المتحدة المهندس حسين بن إبراهيم الحمادي.
وبحث معالي الوزير آل الشيخ مع نظيره الإماراتي أوجه التعاون في المجالات العلمية والبحثية،إضافة إلى تعزيز آليات التنسيق والتكامل في الجوانب التعليمية.
واستعرض الجانبان الفرص المتاحة لتطوير التعليم، مع التأكيد على أهمية التعاون وبناء الشراكات،ومد جسور التواصل بين الوزارتين
في البلدين.
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20:59ت م
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