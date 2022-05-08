الرياض 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واسالتقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على هامش المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، اليوم، معالي وزير التربية والتعليم في الإمارات العربية المتحدة المهندس حسين بن إبراهيم الحمادي.وبحث معالي الوزير آل الشيخ مع نظيره الإماراتي أوجه التعاون في المجالات العلمية والبحثية،إضافة إلى تعزيز آليات التنسيق والتكامل في الجوانب التعليمية.واستعرض الجانبان الفرص المتاحة لتطوير التعليم، مع التأكيد على أهمية التعاون وبناء الشراكات،ومد جسور التواصل بين الوزارتينفي البلدين.// انتهى //20:59ت م0106