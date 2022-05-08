الرياض 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واسالتقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على هامش المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم اليوم، معالي مدير التعليم الدولي في البنك الدولي الدكتورخيمي سافيدرا.وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين المملكة والبنك في المجالات التعليمية والبحثية، كما تناول اللقاء استعراض تجربة المملكة التعليمية خلال جائحة كورونا، والدور الذي قامت به الوزارة؛لضمان استمرار العملية التعليمية عن بعد من خلال استثمار التقنية، وإيجاد حلول بديلة بعيدًا عن النظم التقليدية، إضافة إلى عمليات التطوير في المناهج والفصول الدراسية والمسارات التعليمية.// انتهى //21:26ت م0109