الرياض 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واسناقشت ورشة عمل " إحداث تغيير في مهنة التدريس - الابتكار في أوقات الأزمات " معالجة مسألة استمرارية التعليم في أوقات الأزمات وتسليط الضوء على التحديات والاستجابات التي سادت في أثناء جائحة كوفيد-19 والتنبؤ بالتحديات والفرص المستقبلية، وذلك على هامش المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022.وناقشت ورشة العمل دور المؤسسات التعليمية والأكاديميين، وقصص النجاح والدروس المستفادة، وتعزيز سُبُل التعاون نحو رؤية مشتركة للتعليم الجيد في المستقبل.وأوضح رئيس شعبة تنمية مهارات المعلّمين باليونسكو ورئيس الأمانة العامة لفريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلّمين في إطار التعليم حتى عام 2030 كارلوس فارغاس تاميز، أهمية الابتكار في التخفيف من تأثير الأزمات وحالات الطوارئ على استمرارية التعليم وجودته في ظل جائحة كوفيد-19، وكذلك إعادة التفكير باستمرار في نُهُجها التعليمية, حيث انتشرت الممارسات المبتكرة والشراكات في التعلُّم والتعليم على الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن الغالبية العظمى من هذه الابتكارات بقيادة المعلّمين والمدارس حرصت على أن تمكّن الطلاب من الاستمرار في الوصول إلى التعلم الجيد على الرغم من إغلاق المدارس.// انتهى //21:41ت م0110