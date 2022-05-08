جدة 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واسشاركت جامعة جدة في أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022م، الذي تنظمه وزارة التعليم، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، من خلال جناح خاص للتعريف بالجامعة وإنجازاتها في التحول والاستثمار الرقمي،والخدمات الإلكترونية التي تقدمها لمنسوبيها وطلاب وطالبات الجامعة.وتتضمن مشاركة الجامعة بالمعرض تقديم ورشة عمل بعنوان "الخِدْمَاتُ اللوجستية في المملكة ودور الجامعات" يقدمها الدكتور هيثم باهيثم ، وورشة عمل أخرى بعنوان " مشروع الجامعة السعودية الحديثة " يقدمها الدكتور محمد القرني ، إضافة لورقة علمية بعنوان " تجارب دولية وسعودية ناجحة في التعليم العالي" تقدمها وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة شذا بنت جميل خصيفان ضمن الجلسة الأولى الخاصة بتبادل الخبرات العالمية في التعليم.وتأتي مشاركة جامعة جدة في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية جامعة جدة " الجامعة السعودية الحديثة"، وإبراز دورها في تنمية الموارد البشرية في المجالات كافَّة.// انتهى //21:42ت م0111