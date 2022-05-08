أبها 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واسوقَّعت جامعة بيشة، اليوم، خمس مذكرات تفاهم مع عدة جامعات وجهات هي؛جامعة الملك سعود،وجامعة الملك عبدالعزيز،والجامعة السعودية الإلكترونية، وجامعة الباحة،وهيئة تقويم التعليم والتدريب،وذلك ضمن مشاركة الجامعة في فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، الذي انطلق اليوم في الرياض بمشاركة دولية واسعة،ويستمر ٤ أيام.وأشارت الجامعة إلى أن توقيع مذكرات التفاهم يأتي في إطار خططها الجديدة وتبادل الخبرات في المجالات الأكاديمية والتدريبية والتطويرية.// انتهى //21:46ت م0112