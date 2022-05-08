أبها 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واسوقَّعت جامعة الملك خالد 3 اتفاقيات خلال انطلاق أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 الذي تنظمه وزارة التعليم خلال الفترة 7 - 10 شوال في مدينة الرياض،وذلك بمشاركة أكثر من 260 جامعةً عالميةً ومحليةً وجهات تعليمية من 23 دولة.وهدفت الاتفاقيات إلى فتح سبل التعاون مع جامعة الباحة لتحقيق التكامل بينهما في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية والتدريبية والثقافية، بالإضافة إلى المجالات التطويرية، والإدارية وكذلك الاستثمار المعرفي.فيما بيَّن معالي رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أهمية استثمار المشاركة في هذا التجمع العلمي المميز؛لتحقيق التكامل بين المؤسسات التعليمية والجهات المشاركة فيما يخدم رؤية المملكة 2030، مشيداً بجهود وزارة التعليم في تنظيم هذا المؤتمر وبرامجه بما يخدم تطور منظومة التعليم في المملكة.كما وقَّعت الجامعة اتفاقية تعاون مع جامعة المعرفة؛لتحقيق أهداف أكاديمية واجتماعية وثقافية،وكذلك تدريبية في مجالات الابتكار والريادة والبحث العلمي، نظرًا لما يمتلكه الطرفان من خبرات أكاديمية وخِدْمَاتٍ استشارية متنوعة في تخصصات مختلفة.وجرى توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة؛لتعزيز التعاون في مجال تحلية المياه والطاقة الشمسية من خلال تنفيذ البحوث المشتركة، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات التي تواجهها صناعة تحلية المياه المالحة، وذلك من خلال توفير الجامعة باحثين متخصصين في تحلية المياه والطاقة الشمسية، لمعالجة مشكلات المياه المالحة والطاقة من خلال البرامج البحثية المخصصة لذلك،بالإضافة إلى تسهيل إجراء زيارات بين منسوبي الجهتين المتخصصين، وعقد اللقاءات العلمية، وكذلك الاستفادة من المعامل والأجهزة الموجودة في كلا الجهتين؛فيما يخدم أهداف التعاون البحثي بين الطرفين.// انتهى //22:02ت م0116