نجران 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واسدشَّنَ فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة نجران اليوم المعرض المصاحب لفعاليات اليوم العالمي للهلال الأحمر السعودي تحت عنوان "كن إنساناً لطيفاً"، بحضور وكيل إمارة منطقة نجران المكلَّف ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، وذلك بساحة النافورة بطريق الملك سعود.وأوضح المدير العام لفرع الهيئة بمنطقة نجران محمد بن علي العسيري أن المعرض يضم عددًا من الأركان التوعوية والتدريبية، كما ستُعرض عربات خاصة بالهلال الأحمر مجهزة بجميع المستلزمات الإسعافية والطبيعة،مشيراً إلى أن المشاركة في هذه المناسبة تهدف إلى نشر الوعي لدى جميع أفراد المجتمع، واكتساب مهارات الإسعافات الأولية لأهميتها في تعزيز الاستجابة الإنسانية،وداعياً الجميع إلى التسجيل في البرنامج التدريبي "سفير الحياة" للإسعافات الأولية عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني للاستفادة من الدورات التدريبية المقدمة للمجتمع.// انتهى //22:13ت م0118