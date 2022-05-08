الرياض 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واسأقامت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم، حفل معايدة لمنسوبيها بمقر المديرية بالرياض، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، وجميع منسوبي المديرية من مدنيين وعسكريين.ونقل الفريق العمرو تهاني صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزير بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية - حفظه الله- لمنسوبي الدفاع المدني بمناسبة عيد الفطر المبارك.وجرى خلال الحفل تبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، ودعا الفريق العمرو في الختام الله - عزَّ وجلَّ- أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والمسرات وهم في صحة وسلامة دائمة،وأن يحفظ الله بلادنا وقادتنا ورجال أمننا،وأن يرحم شهداء الواجب،ويمنُ على المصابين بالشفاء العاجل، ويديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار،وسائر بلاد المسلمين.// انتهى //22:14ت م0119