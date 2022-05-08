الرياض 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واسأوضح مجلس الصحة الخليجي أن السجائر الإلكترونية أقلُّ ضرراً من السجائر العادية من ناحية المركبات فقط، ولكنها ما زالت تحتوي على مواد مسرطنة وقد تسبب التهابات رئوية وغيرها من الأضرار، وتُعدُّ ضارةً وبشدّة أيضاً.وقال المجلس : وفقاً للدراسات الحديثة فإن من يستخدم السجائر الإلكترونية يقوم باستخدام السجائر العادية معها، وهذا يؤثر بشكل أكبر صحياً.وطالب المجلس باتباع الخطوات الصحيحة والسليمة علمياً وطبياً في الطريقة الصحيحة للإقلاع عن التدخين، وذلك بمراجعة العيادات الخاصة والمتخصصة في الإقلاع عن التدخين.// انتهى //22:29ت م0121