الطائف 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واسشرف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف، اليوم حفل محافظة الطائف الذي أقيم ترحيباً بمقدم سموه، إثر صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظاً للطائف .وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى وكيل محافظة الطائف ناصر السبيعي كلمة رحب فيها بسمو المحافظ ، مشيرا إلى أن المحافظة ستشهد بإذن الله ثم بجهوده سموه مع هيئة تطوير محافظة الطائف، نهضة تنموية شاملة على المستويات والأصعدة كافة.عقب ذلك ألقى سمو محافظ الطائف كلمة حمد الله فيها على سلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- بمناسبة نجاح منظار القولون، الذي أجراه ـ حفظه الله ـ في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وكانت النتيجة سليمة ولله الحمد , رافعاً الشكر للقيادة الرشيدة على الثقة الملكية، بتعيينه محافظاً للطائف، ومتطلعاً سموه لكل ما من شأنه الإسهام في تطويرها لتكون محافظة عصرية، تحت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه، والعمل الدؤوب على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 على الصعد كافة".وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود تشرفه بخدمة محافظة الطائف، والعمل على تطويرها في المجالات كافة .حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز ، وأصحاب الفضيلة، ورئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري، ومديرو الإدارات في القطاعين العام والخاص وعدد كبير من المثقفين والأدباء ورؤساء الدوائر الحكومية.// انتهى //22:55ت م0122