المنامة 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واسهنأ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في برقيةٍ، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إثر منظار القولون الذي أجراه ـ حفظه الله ـ في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وكانت النتيجة سليمة ولله الحمد.كما أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، في برقية مماثلة، عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين.وسأل ملك مملكة البحرين، وسمو ولي عهده، المولى القدير أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يبقيه ذخراً وسنداً للمملكة العربية السعودية وشعبها لمواصلة مسيرة النماء والتقدم والتطور في ظل قيادته الحكيمة.// انتهى //23:16ت م0123