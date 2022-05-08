سكاكا 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واسدشن وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل سلطان فعاليات اليوم العالمي للهلال الأحمر الذي يصادف 8 مايو من كل عام، وذلك في مركز الملك عبد الله الثقافي بمدينة سكاكا، بحضور مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي وعدد من مديري الإدارات المدنية والعسكرية المشاركة في الاحتفالية.وتجول آل سلطان في مقر الاحتفالية وأجنحة الجهات المشاركة، بعد ذلك بدء الحفل الخطابي الذي اشتمل على فقرات متنوعة، منها تسليط الضوء على تاريخ هيئة الهلال الأحمر ومنجزاتها وتطورها في ظل الدعم غير المحدود الذي تقدمه حكومتنا الرشيدة.وفي نهاية الحفل كُرمت الجهات المشاركة وعدد من منسوبي الهلال الأحمر المتميزين بمنطقة الجوف وذلك عن الربع الأول من عام 2022.// انتهى //23:21ت م0124