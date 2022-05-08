جيزان 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واسأقامت إمارة منطقة جازان اليوم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالله بن مـحـمد الصقر، والوكلاء المساعدين ومديري الأقسام والموظفين، حيث تبادل الجميع التهاني بهذه المناسبة.ونقل الدكتور الصقر، تهنئة صاحب السمو الملكي الأمير مـحـمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير مـحـمد بن عبدالعزيز بن مـحـمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، لمنسوبي الإمارة بهذه المناسبة السعيدة، مؤكداً أهمية العمل وسرعة إنجاز معاملات المواطنين، والقيام بواجباتهم بأمانة وإخلاص.// انتهى //23:43ت م0127