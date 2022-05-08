جيزان 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واساحتفل فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة جازان أمس بفعاليات اليوم العالمي للهلال الأحمر تحت عنوان " كن إنسانًا لطيفًا"، وذلك بمجمع سكاي مول بمدينة جيزان.وأوضح المدير العام لفرع الهيئة بمنطقة جازان الدكتور عادل بن عبده عريشي أن الاحتفال تضمن العديد من الفعاليات التوعوية الهادفة إلى تعزيز مفهوم العمل الإسعافي، بهدف نشر الوعي لدى جميع أفراد المجتمع, بأهمية اكتساب مهارات الإسعافات الأولية لتعزيز الاستجابة الإنسانية، وذلك عبر أركان متنوعة شملت التدريب والقيادة والتحكم والتطوع والخط العربي، إضافة لإتاحة الفرصة أمام الزوار للتدريب على مهارات الإسعافات الأولية.ودعا العريشي الجميع إلى التسجيل في البرنامج التدريبي "سفير الحياة" للإسعافات الأولية عن طريق منصة التدريب الإلكترونية "متأهب "، وكذلك في منصة التطوع بهيئة الهلال الأحمر للاستفادة من الدورات التدريبية المقدمة للمجتمع.// انتهى //00:04ت م0001