مدريد 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسانتزع فريق أتلتيكو مدريد فوزا صعبا على حساب بطل الدوري الإسباني ريال مدريد بهدف نظيف في المواجهة التي أقيمت اليوم بينهما على ملعب واندا متروبوليتانو، لحساب الجولة الـ 35 من الدوري.ويدين أتلتيكو مدريد بالفضل في الانتصار للاعبه كاراسكو الذي سجل هدف الفوز والمباراة الوحيد من علامة الجزاء في الدقيقة 40 .وحسم ريال مدريد اللقب رسميًا في ظل تربعه على صدارة الدوري برصيد 81 نقطة، فيما رفع أتلتيكو رصيده إلى 64 نقطة واقترب من ضمان مقعده في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.// انتهى //02:00ت م0005