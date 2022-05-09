مانيلا 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسفتحت مراكز الاقتراع في جميع أنحاء الفلبين أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة في البلاد، والتي ستشهد اختيار خليفة ليحل محل الرئيس الحالي رودريجو دوتيرتي.وانطلق التصويت في الساعة 6 صباح الاثنين بالتوقيت المحلي (2200 الأحد بتوقيت جرينتش) ويستمر حتى الساعة 7 مساء ( 1100 بتوقيت جرينتش ).يشار إلى أن أكثر من 67 مليون فلبيني مسجل يحق لهم التصويت في الانتخابات لاختيار الرئيس ونائب الرئيس ونصف أعضاء مجلس الشيوخ المؤلف من 24 عضوا وأكثر من 250 نائبا بالكونجرس وآلاف المسؤولين المحليين.// انتهى //02:35ت م0006