رام الله 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واساستشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم في محيط مستوطنة تكواع المقامة على أراضي بلدة تقوع جنوب شرقي مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها استشهاد الفتى معتصم محمد طالب عطا الله البالغ من العمر 17 عاما من سكان قرية حرملة شرقي بيت لحم.وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه:" إن الجرائم المروعة التي يقترفها جنود الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا تستوجب تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي، لوقف إرهاب الاحتلال المنظم وتوفير الحماية الدولية لشعبنا من بطش فائض القوة العمياء الذي لن ينال من عزيمة شعبنا وإصراره على حماية أرضه والذود عن مقدساته مهما غلت التضحيات".// انتهى //03:00ت م0007