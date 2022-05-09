الخرطوم 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسبحث الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي فيي مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا الفترة الانتقالية والدور الأمريكي في السودان خلال الفترة المقبلة.وأكد البرهان خلال اتصال هاتفي تلقاه من المسؤولة الأمريكية التزامه باستكمال المرحلة الانتقالية، وصولا لمرحلة التحول الديمقراطي، متعهدا بدعم جهود الآلية الثلاثية للحوار الوطني والمكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي ومنظمة ايقاد، إضافة إلى دعم الجهود الأخرى المبذولة من قبل السودانيين لتحقيق التوافق الوطني.وأكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي من جانبها دعم الإدارة الأمريكية لعملية الانتقال في السودان، والحوار والوفاق بين القوى السياسية والأطراف السودانية الذي ترعاه الآلية الثلاثية، معربة عن استعداد الولايات المتحدة لتسهيل جميع العقبات وتهيئة المناخ لانطلاق الحوار بصورة شفافة.// انتهى //06:46ت م0010