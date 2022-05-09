ينبع 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسانتظم أمس أكثر من 76 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية بتعليم ينبع على مقاعدهم الدراسة، وذلك لاستكمال الفصل الدراسي الثالث للعام الحالي بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التربوية والتقنية والإرشادية وفق الإجراءات والبروتوكولات المعتمدة .وبينت إدارة التعليم أنها استكملت جميع الخطط والترتيبات والاستعدادات في وقت سابق لاستقبال الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية للاحتفال بعيد الفطر المبارك ، وتهيئة بيئة مناسبة وآمنة لعودة الطلبة، ومتابعة انتظام حضورهم؛ وفق الإجراءات والبروتوكولات المعتمدة، وتهيئة المباني، وتوفير جميع الوسائل التربوية والتعليمية والتقنية اللازمة، لضمان سير العملية التعليمية من أول حصة دراسية ؛ مشيدة بجهود فرق العمل بالإدارة، ومديري ومديرات المدارس في نجاح خطة استقبال الطلبة.فيما أشارت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم ينبع أديبة بنت حميدي الفايدي إلى أن مشرفي ومشرفات التعليم بالمحافظة قاموا بجولات ميدانية للمدارس، لمشاركة الطلاب والطالبات مشاعر الفرح والسرور والاحتفاء بعيد الفطر، والتي تخللها العديد من الفعاليات التربوية الهادفة وتوزيع الهدايا والألعاب المتنوعة، ومتابعة سير العملية التعليمية.// انتهى //06:51ت م0011