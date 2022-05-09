طوكيو 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واستراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 30ر607 نقطة أو 25ر2% ليصل إلى 26ر26396 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 39ر32 نقطة، أو69ر1%، ليصل إلى 52ر1883 نقطة.// انتهى //07:14ت م0013