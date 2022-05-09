كينشاسا 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسقتل 52 شخصا على الأقل بهجوم مسلح شمال شرقي الكونغو الديمقراطية.وذكرت السلطات الكونغولية أن جماعة مسلحة شنت هجوما على مجموعة من القرى في إقليم إيتوري شمال شرقي البلاد، مما أدى إلى مقتل 52 شخصا واختطاف 100 آخرين ونهب العديد من الممتلكات .ويشهد شرق الكونغو الديمقراطية منذ سنين أعمال عنف ومواجهات بين الجماعات المسلحة، أو ضد قوات الجيش أو المدنيين، مما أجبر عشرات الآلاف من المواطنين إلى النزوح والعيش في مراكز للنازحين شمال شرقي البلاد، التي تتعرض أيضا لهجمات.// انتهى //07:30ت م0014