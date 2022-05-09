الرياض 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسنفّذت صحة الرياض 2157 جولة رقابية على المراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافة إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة 2022/5/1 م حتى 7/ 5 / 2022م , بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) .وشملت الجولات 302 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة ( 48 مستشفى خاصًا و 254 مستشفى حكوميًا)، و 155 زيارة للمراكز الحكومية و 748 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 952 زيارة للصيدليات.// انتهى //09:03ت م0016