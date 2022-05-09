إسلام آباد 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم مطالبة مكتب العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية في بيان من جميع القيادات السياسية والإعلاميين بتجنب إقحام قيادة الجيش في الحوارات السياسية من أجل المصلحة الوطنية.واهتمت بإعلان الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية عن إجراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- منظار للقولون، والذي كانت نتائجه سليمة.وتطرقت صحف الاثنين إلى إدانة باكستان للهجوم الإرهابي الذي وقع في سيناء، وأسفر عن استشهاد وإصابة عددٍ من أفراد القوات المسلحة المصرية، مع إبداء تضامنها مع مصر في محاربة الإرهاب.وأشارت إلى تعهد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بتسريع العمل على مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني، لسرعة تشغيل هذا المشروع الواعد.وتابعت في الشأن الإقليمي قلق الأمم المتحدة من عدم التزام حكومة حركة طالبان في أفغانستان بالحريات العامة للشعب، واستمرار جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا في مدينة شنغهاي الصينية.// انتهى //10:33ت م0030