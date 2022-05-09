الرياض 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسوقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة اليوم ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، مذكرتي تفاهم مع جامعتي الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وتحالف الجامعات الذي تقوده جامعة الملك خالد مع كلٍ من جامعتي ليستر البريطانية وموناش الأسترالية، بهدف تطوير حلول وتقنيات صناعة التحلية، وتحويل المعارف العلمية إلى باقةٍ من الحلول العملية في مجال الاستدامة والأمن المائي.ووقع المذكرة عن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة معالي المحافظ عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، وعن جامعة الملك خالد معالي رئيسها الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، فيما وقعت عن جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، معالي رئيسة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى.وتأتي هاتان المذكرتان في إطار توجهات "التحلية" الإستراتيجية لتعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية الأكاديمية المحلية والعالمية وتبادل الخبرات وقصص النجاح والنشرات العلمية وإقامة ورش العمل والتعاون في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة للإسهام في التطورات المتواصلة في أبحاث وابتكارات صناعة تحلية المياه.وتُعزز المذكرتان تبادل الخدمات الفنية والاستشارية والتعاون في مجال تقنية المعلومات والأمن السيبراني، والاستفادة من الكفاءات المتخصصة والإمكانات المتاحة لدى جميع الأطراف، وإقامة برامج ومشاريع بحثية مشتركة باستخدام الطاقة المتجددة والمجالات الهندسية، وتبادل المعلومات والخبرات.// انتهى //10:36ت م0031