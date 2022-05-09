الرياض 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسنفّذت فرق الالتزام في وزارة الصحة 113008 آلاف زيارة تختص بالاحترازات الوقائية منها 47128 زيارة اعتيادية.وأسفرت تلك الزيارات عن تنفيذ 37 قراراً بالإغلاق حتى تصحيح المخالفات شملت 11 مؤسسات صحية أخرى، و22 مجمعاً طبياً، ولصيدليتين، ومخالفة 3099 منشأة صحية منها 408 مؤسسات صحية ، و287 مستشفى، و908 مجمعات طبية، و1496 صيدلية، وبلغت عدد العقوبات الصادرة بحق الممارسين الصحيين 729, وعدد مخالفات الإجراءات الاحترازية 18988 مخالفة شملت 2438 فرداً، و16555 مؤسسة صحية.وأهابت "الصحة "بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة حفاظاً على صحة وسلامة المرضى و تفادياً لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى غرامة 300 ألف ريال وإغلاق المنشأة و سحب الترخيص للمؤسسة و الممارس الصحي والمنع منه لمدة تصل إلى سنتين.يُذكر أن وزارة الصحة تهدف لتعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الصحية من خلال تمكينها من تقييم مستوى التزامها بالمعايير الصحية عبر برنامج التقييم الذاتي الإلكتروني، حيث تحصل المؤسسة على مهلة تصحيحية ولا توقع عليها عقوبة إذا أفصحت طواعية عن عدم استيفاء معيار صحي معين مع الإيقاف الفوري للممارسة و النشاط الذي يمثل خطراً على سلامة المرضى، بينما تفقد المؤسسة فرصة المهلة التصحيحية وتوقع عليها العقوبات إذا لم تفصح عن مثل تلك المخالفات و التي يتم رصدها من قبل فرق الالتزام أثناء عملية التدقيق على نموذج التقييم التي قامت به المؤسسة كما تحث الصحة في الوقت نفسه الجميع بالإبلاغ عن المخالفات الصحية على الرقم 937.// انتهى //10:41ت م0033