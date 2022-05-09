الخرطوم 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم الضوء على تلقي رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أمس اتصالاً هاتفياً من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية السيدة مولي في، أكدت فيه دعم الإدارة الأمريكية لعملية الانتقال في السودان.وأبرزت الصحف تأكيد المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير الائتلاف الحاكم في السودان الالتزام والتعاطي الإيجابي مع العملية السياسية تحت رعاية الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد.وركزت صحف الاثنين على إدانة السودان للهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء في مصر، مؤكدة وقوفها التام مع مصر تجاه كل ما يُهدد أمنها واستقرارها، ودعمها ومساندتها لجهود التصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية الخطيرة.وأخبرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في هجوم على معسكر كلمة، أكبر معسكرات النازحين في دارفور بغرب السودان.وعرجت صحف السودان على إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، ما صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي، بشأن الحرم القدسي، وعدّتها اعترافًا إسرائيليًا رسميًا باستهداف المسجد الأقصى وباحاته والأوقاف الإسلامية.// انتهى //10:43ت م0034